E' stata una lunga giornata. Lunghissima. Ma prima delle emozioni del campo, quelle relative agli addii, ci sono stati gli incontri per i ritorni. Un filo conduttore che unisce la vecchia Juve e quella che sta per nascere. Con Di Maria, probabilmente. Ma anche con Paul Pogba. O almeno si lavora in quella direzione.



L'OFFERTA - Nella giornata di ieri si è fatto sul serio, smentite a parte. E si è parlato anche di possibili cifre, per capire e venirsi incontro. La Juve ha già in mente l'offerta finale per il francese: si aggira attorno agli otto milioni più bonus, molto simile alla prima proposta - poi ritirata - fatta per Dybala quando il rinnovo sembrava in discesa. Pogba ha altre cifre in testa, anche perché è lo stesso Psg ad avergliele messe. E chi si aspettava un atto di cuore, ha trovato un freddo calcolo. Ci sta. Giochi delle parti. Ma parti tutte in gioco. Anche se ci vorrà più del previsto.