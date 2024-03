. L'agente del giocatore - spesso definita una seconda madre da lui - ha pubblicato una foto insieme al Polpo sui social, incoraggiando anche pubblicamente il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni causa doping. Un messaggio breve, ma intenso e intriso d'amore per la nota procuratrice, che ha scritto: "Uno dei miei più grandi eroi. Quello che non si arrende mai. Chi sta in piedi, nonostante tutto. Saggio oltre i suoi anni, pulito nell'anima. Nel bene e nel male".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.