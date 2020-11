Brutta domenica per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è stato protagonista in negativo della sconfitta del Manchester United all'Old Trafford contro l'Arsenal. Il francese ha commesso il fallo da rigore su Bellerin, penalty per i Gunners trasformato da Aubameyang: 1-0 finale e vittoria per l'Arsenal. Nel post partita Pogba si prende la responsabilità di quell'intervento in area e ammette: "E' stato uno stupido errore". Non sarà una gara a far desistere la Juve, che continua a monitorare la situazione del rinnovo del contratto pronta a inserirsi se ci fosse l'opportunità di riportarlo a Torino.