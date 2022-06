Paul Pogba, in Pogmentary, racconta l'infortunio patito con la Nazionale francese:



NUOVO INFORTUNIO - "Vado in Nazionale, stiamo bene, abbiamo vinto la Nations League. Dobbiamo iniziare a preparare il Mondiale, per confermarci dopo la vittoria. E' andato tutto bene, fino alla fine dell'allenamento. Ho gridato subito, un male enorme, qualcosa ha ceduto. Mi sono fermato subito. Non riuscivo a camminare, ho capito subito che era finita. Volevo davvero stare un po' in Nazionale, prendere ritmo, giocare e divertirmi, ma non è successo. Vado spesso a Dubai, lì ho fatto riabilitazione, è il miglior centro al mondo. E' stata dura da mandare giù, ero arrabbiato, ma dovevo accettarlo. A Manchester dopo allenamento sarei tornato a casa, a Dubai posso fare una passeggiata, andare in spiaggia".