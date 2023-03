. Se ti fossi fermato per un altro infortunio ti avremmo perdonato, del resto lo abbiamo fatto tante volte dalla scorsa estate (sì, in fondo ti abbiamo voluto bene anche quando hai fatto di testa tua, scegliendo di non operarti con la speranza di poter giocare il Mondiale). Ma questa da te non ce la aspettavamo proprio.Perché ti sei atteggiato come un ragazzino qualsiasi, invece che onorare lae comportarti da uomo vero, dopo i tanti sacrifici che tutti i tuoi compagni hanno fatto per sopperire alla tua assenza?Per quanto per noi tifosi possa essere difficile da accettare, Massimilianoha fatto bene a escluderti dai convocati per il match di questa sera. Solo pochi giorni fa, del resto, ha rimproverato pubblicamente Moise, qualche tempo fa invece aveva condannato Leonardoa seguire una partita di Champions League da uno sgabello:, che peraltro hai raggiunto l'età della piena maturità e ormai dovresti sapere bene che cosa vuol dire essere un professionista serio e affidabile. Senza dimenticare che il tuo ritorno "a casa" ci sta costando dieci milioni di euro netti all'anno.. In pochi mesi - non sempre per colpa tua, per carità - hai già cancellato tanti bellissimi ricordi che ci univano a te, che ci hanno spinto a riportarti in bianconero nonostante non stessi vivendo un periodo particolarmente esaltante. E ora,, hai scelto di invertire la rotta e procedere per un'altra strada. Che peccato, Paul. Per farti perdonare, questa volta, dovrai impegnarti parecchio.