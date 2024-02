La storia d'amore tra Paule la Juventus è ai titoli di coda, in particolare dopo la notizia della squalifica per quattro anni per doping. Il calciatore dopo il riscontro della positività era stato immediatamente sospeso e il suo stipendio ridotto al minimo quindi circa 2 mila euro netti al mese. Ora sembra che si vada verso la risoluzione contrattuale, quindi un addio definitivo tra la Vecchia Signora e Paul, addio che, vista la scadenza di contratto del centrocampista francese nel 2026, porterebbe ad un risparmio di circa 30 milioni di euro nelle casse bianconere.