Quando arriva Paul Pogba? Il dubbio ormai inizia a farsi più frenetico e s'accompagna all'attesa di rivederlo con la maglia bianconera. Attesa spasmodica, s'intende. Ma Paul, che ha di fatto già deciso, sta organizzando il trasferimento da Miami e si prenderà ancora qualche giorno prima di aggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non dovrebbe essere subito con i compagni nel giorno del raduno. Il motivo? Per lui ci sarà un giorno dedicato, che arriverà ugualmente nella prima settimana di lavoro. IL POG-DAY - Con Pogba tutto è definito da tempo, nelle ultime settimane sono stati chiusi i dettagli che pendevano e l'accordo sarà di quattro anni. Controllato, approvato, a breve anche ufficializzato. Per firma e visite mediche si aspetterà dunque un giorno certo: l'incertezza, per Gazzetta, arriva anche da questioni organizzative, oltre che da esigenze di comunicazione e marketing. Pogba intanto si è allenato a Miami, con Dybala, e ora inizierà a farlo con lo staff di Allegri.