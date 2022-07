Come anticipato da Tuttosport,ha fatto anche qualche giorno di vacanza prima di partire per Lione e di rientrare definitivamente a Torino. Il francese è tornato in città soltanto oggi, ma resterà per poche ore, prima di un nuovo viaggio. Salvo cambi di programma, infatti, il centrocampista della Juventus domani raggiungerà Lione. Pogba è atteso da Bertrand Cottet-Sonnery , uno specialista delle ginocchia. Si tratta dello stesso guru a cui nei mesi scorsi si è affidato Zlatan Ibrahimovic.