Paul Pogba può tornare alla Juventus. Il centrocampista francese, però, costa almeno 150 milioni di euro cifra che il Manchester United non vuole assolutamente abbassare. Per questo i bianconeri sperano nella mediazione dell'agente del calciatore Mino Raiola che dopo aver portato De Ligt in bianconero lavora ancora per aiutare la Vecchia Signora con il mercato in entrata. Lo United non è club facile con cui trattare ma la Juve spera nel fattore Raiola per riabbracciare Paul Pogba.