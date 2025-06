Pogba può tornare in Europa: contatti continui col Monaco

AFP via Getty Images

Paul Pogba ha lasciato la Juventus con la risoluzione del contratto diversi mesi fa. La sua seconda esperienza in bianconero è durata, poi la squalifica per doping ha frenato bruscamente la sua carriera. Nonostante fosse previsto uno stop di 4 anni, poi ridotto a 18 mesi dal Tas. Da allora, però, Pogba non è più tornato in campo né con la Juventus né con qualsiasi altro club.Il suo obiettivo, dunque, è rientrare al più presto per ritrovare quella continuità persa da tempo. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il centrocampista sarebbe in trattativa avanzata con il, che vorrebbe puntare su di lui per dare esperienza al reparto.

Al momento manca ancora l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ma il club biancorosso sarebbe intenzionato a proseguire i contatti