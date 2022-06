Come racconta Gazzetta, nell’affare Pogba entra in scena il “Pogmentary”. Si tratta di un documentario su Paul Pogba che sarà disponibile, almeno in Francia, dal 17 giugno su Prime Video, la piattaforma Amazon. E la Juve? E' tutto definito. E ieri il centrocampista ha lanciato sui suoi canali social un video di lancio del documentario, in cui insieme alle immagini della sua carriera, si esprime in questi termini: "Oggi sono ad un punto di svolta della mia carriera. Devo prendere delle grandi decisioni che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare".