Paul Pogba è il protagonista del nuovo spot dell'Uefa contro il razzismo, ecco le sue parole: "E' molto triste quello che sta capitando, moltro triste vedere che accada di nuovo. E vederlo ancora, e ancora. Mi piacerebbe parlare a una persona che è razzista, anche solo una. Amo gli esseri umani, rispetto tutti. Così dovrebbe essere la vita, così dovremmo vivere. Il calcio è questo: è cultura, cambiamento. Così è la vita per me oggi. Sono nero, vengo dall'Africa, vengo dalla Guinea. Mia mamam è dalla Guinea. Sono nato a Parigi, sono francese e mi sento francese. Tutti dovrebbero rispettare questo. Il colore non fa la persona".