Paul Pogba è pronto a tornare in campo. Inizialmente, sul campo di allenamento assieme ai compagni, lo step successivo sarà ritornare a macinare minuti in gare ufficiale. Secondo quanto riporta la stampa inglese, il centrocampista del Manchester United tornerà a prendere parte delle sessioni di allenamento dalla prossima settimana, dopo aver smaltito il problema alla caviglia destra che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Il francese è lontano dai campi da più di due mesi, l’ultima partita risale al 26 dicembre contro il Newcastle e scalpita per tornare in forma. La Juventus osserva da lontano il suo percorso di guarigione augurando il pieno recupero: non è un mistero che Pogba sia in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici per la prossima estate.