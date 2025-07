Pogba poteva finire... alla Fiorentina: il retroscena

Getty Images

. O almeno questo era il desiderio di, l'esperto portiere spagnolo della squadra viola, che in una lunga intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha rivelato un curioso retroscena relativo al centrocampista francese: "Ho scritto a Pogba: ‘Dai, vieni alla Fiorentina!’. Spero che torni a giocare bene, è fortissimo. Fisicamente tra i migliori che ho visto. Mi è dispiaciuto per ciò che gli è successo, spero che torni a essere il calciatore completo e forte che abbiamo visto tutti, è un bravo ragazzo. Sempre allegro, sempre a ballare".

Che fine ha fatto Pogba

Pogba, come noto, ha firmato di recente con il, pertanto dalla prossima stagione giocherà in Ligue 1. Per lui si tratta di una vera e propria ripartenza dopo il lungo periodo di squalifica dovuto al caso doping, una spiacevole parentesi che ha portato alla chiusura anticipata della sua seconda esperienza alla Juventus, che considerando anche i suoi problemi fisici si è rivelata tutt'altro che fortunata.