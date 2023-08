Come racconta Gazzetta, i post e le storie che Paulpubblica ogni giorno sul suo profilo Instagram sono un invito all’ottimismo: foto e video di lui durante gli allenamenti, tra piscina, palestra e ora finalmente anche in campo, con la pettorina addosso. Le parole di Massimiliano Allegri però riportano bruscamente alla realtà: «Al momento è difficile dire quando potrà rientrare - ha spiegato il tecnico bianconero - ha fatto un solo allenamento con la squadra, anzi mezzo perché con noi ha lavorato solo nella prima parte. Speriamo che dal 7 agosto possa alzare i ritmi, però per la prima di campionato sarà molto difficile che possa farcela. Naturalmente noi contiamo tutti di poterlo riavere il prima possibile».