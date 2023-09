La notizia é uscita e scuote i tifosi della: Paulpositivo al testosterone. Ci saranno le controanalisi e poi verrà definito il periodo di squalifica, nel caso in cui dovessero risultare positive. Ma in molti si chiedono anche, la Juventus rischia qualcosa?In questo senso, il regolamento del CONI é chiaro:Articolo 9Conseguenze per le squadre1. Esecuzione di controlli negli sport di squadra.Se a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra èstata notificata una possibile violazione della normativa antidoping inrelazione ad un evento sportivo, l’organo esecutivo per quel datoevento titolare della gestione del risultato dovrà svolgere unadeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell’evento.2. Conseguenze per gli sport di squadra.Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hannocommesso una violazione della normativa antidoping nel corso di unevento, l’organo esecutivo dell’evento dovrà comminare alla squadrauna sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da unacompetizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alleeventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hannocommesso la violazione della normativa antidoping.Versione 1/2012 Norme Sportive Antidoping 2012 Pagina 273. L’organo esecutivo dell’evento può comminare sanzioni più severeper gli sport di squadra.L’organo esecutivo per un evento può scegliere di fissare per l’eventonorme che comminino per gli sport di squadra sanzioni più severe diquelle di cui al comma precedente ai fini del dato evento.Essendo emerso un solo caso di doping, dunque, nessun rischio e responsabilità per il club che non incorre in sanzioni.