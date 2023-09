Paolo Montera, endocrinologo ed esperto di medicina dello sport, è stato intervistato dal Corriere dello Sport in merito alla positività di Paul Pogba: "Cos'è il testosterone? Un ormone, un androgeno prodotto nell’uomo essenzialmente dal testicolo. È l’ormone che mascolinizza l’individuo: aumenta la peluria, la dimensione del muscolo e l’efficienza muscolare e delle ossa. Aumenta l’aggressività e la libido. Aumenta la massa magra e proteica: ecco perché viene utilizzato dagli atleti".."In nessun cibo o alimento. Ma si trova facilmente in commercio e si può assumere con iniezioni e creme. Gli steroidi, ad esempio, ne contengono molto. E l’organismo li trasforma in testosterone".No, non mi risulta siano possibili in questo tipo di situazioni. Il testosterone aumenta la forza e migliora la performance. Il calcio è sempre più atletico, più stai bene fisicamente più rendi".No, non cura i muscoli se sono danneggiati né aiuta con gli infortuni. E se c’è un’assunzione dall’esterno si scopre subito"."Un ragazzo che non produce testosterone deve assumerlo dall’esterno. Si parla però di soggetti ipogonatici. Ma va segnalato all’antidoping".