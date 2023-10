In gallery la reazione dei sostenitori bianconeri alla conferma della positività di Pogba.

La vicenda riguardantenon è ancora finita, anzi, ma quella di oggi sarà inevitabilmente una giornata chiave per il francese e la Juve. Il giocatore infatti è risultato positivo al doping anche nelle controanalisi effettuate il 5 ottobre. Pogba, che era sospeso in via cautelare dall'11 settembre, adesso avrà sette giorni per presentare le memorie difensive.Alla vigilia del derby contro il Torino, oltre alla partita e all'assenze pesanti di Chiesa e Vlahovic, in casa Juve a prendere la scena è anche il caso Pogba. Così come tra i tifosi, in parte già preparati a questo scenario ma con ancora qualche flebile speranza fino a poche ore fa che tutto fosse solo un brutto sogno. La stragrande maggioranza chiede una presa di posizione forte da parte del club, ovvero la rescissione del contratto.