Paul, dopo la positività riscontrata al testosterone, ha tre giorni di tempo per chiedere le controanalisi, nel frattempo sarà sospeso in via cautelare. Se la positività sarà confermata, verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping, a meno che non si patteggi. In casi di doping, la squalifica va fino ad un massimo di due anni.La guida Uefa all'antidoping aggiunge:"Se un test rileva nel tuo organismo una sostanza vietata, se rifiuti di sottoporti a un controllo, se violi le regole sulla reperibilità degli atleti o se commetti qualsiasi altra violazione delle regole antidoping, la responsabilità è sempre tua. Ricorda, si tratta del tuo corpo e della tua carriera e non potrai incolpare nessun altro. In caso di prima violazione, i giocatori possono venire sospesi fino a quattro anni. Probabilmente si tratta di un tempo sufficiente per rovinare la tua carriera. Inoltre, un giocatore che non si comporta correttamente durante la procedura di controllo antidoping, può essere sospeso per diverse partite oppure multato. Non presentarsi immediatamente a un test farmacologico o non rispettare le istruzioni dell’ACAD sono considerati comportamenti scorretti.".