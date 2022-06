Come racconta il Corriere dello Sport, non cambiano gli obiettivi della Juventus. C'è il colpo Paul Pogba e il tormentone Angel Di Maria. C'è il casting per il vice-Vlahovic e quello per il post-Chiellini. Ancora la caccia a un altro esterno d'attacco e a un centrocampista nel caso in cui si sbloccasse il mercato in uscita. Ma pure per quel che riguarda le caselle dei terzini qualcosa può succedere. Un qualcosa per cui la Juve continua a lavorare, soprattutto a sinistra