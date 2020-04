Sfoglia la GALLERY per leggere i 5 motivi per cui la Juve non dovrebbe prendere Pogba.

Paul Pogba è il grande sogno del mercato della Juventus, madre calcistica del centrocampista francese che, preso a parametro zero dal Manchester United, lo ha fatto esplodere nel calcio dei grandi. Per la cifra record di 110 milioni di euro, il classe ’93 ha fatto ritorno all’Old Trafford nell’estate del 2016, senza però trovare la fortuna sperata. Infatti, nonostante si sia laureato campione del mondo nel 2018 con la sua Francia, Pogba non ha mai fatto quello step necessario per consacrarsi come uno dei migliori nel suo ruolo. Step che può finalmente raggiungere con la Juventus. È il primo nome in cima alla lista dei desideri della Juventus, che gode di ottimi rapporti con Mino Raiola, agente del francese.