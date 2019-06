Your browser does not support iframes.

Tutto su Pogba. A riportarlo è l'edizione odierna di Marca, maggior quotidiano spagnolo e molto vicino alle dinamiche del Real Madrid. "I blancos faranno tutto quello che serve per soddisfare il principale desiderio di Zidane. Il suo alto prezzo e le richieste dello United sono gli ostacoli da superare. Il giocatore francese è disposto ad abbassarsi l'ingaggio". Insomma, situazione chiara e calda, con la Juve che resta in corsa ma che dovrà guardarsi bene le spalle da quest'attacco forte, feroce e tutto bianco.



Tornando in Italia, invece, spazio a tanta Juve su Tuttosport: 'Sarri, te li porto io!', con virgolettato metaforicamente attribuito a Cristiano Ronaldo. "In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, tengono banco le mosse di CR7 dopo il tridente in Nations League: a fine partita ha chiesto a De Ligt di raggiungerlo alla Juve e ora è pronto a rinnovare lo stesso invito all'amico Marcelo". Nella gallery dedicata, le prime pagine.