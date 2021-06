Il ritorno di Paul Pogba è un sogno di mercato che la Juventus torna periodicamente a cullare da quel fatidico 2016 in cui lasciò Torino per tornare all'ovile Manchester United, per una tripla cifra di milioni. Ora che sulla panchina siede di nuovo Massimiliano Allegri, i discorsi si possono riaprire per davvero. All'allenatore toscano manca molto il francese, o quantomeno un centrocampista con le sue caratteristiche, e il rapporto tra i due è ottimo.



Come spiega nel dettaglio Calciomercato.com, nel primo incontro tra Allegri e il promosso ds Cherubini che avverrà oggi alla Continassa, si parlerà molto del centrocampo, reparto da rivoluzionare o quasi, e il nome di Pogba farà capolino. Certo, c'è un grosso problema: il prezzo. Che ormai, con il contratto con lo United in scadenza l'anno prossimo e il Covid di mezzo, non supererà i 100 milioni di euro. Ma neanche sarà tanto inferiore a tale soglia. Insomma, la condicio sine qua non perché il sogno possa diventare realtà, è che parta Cristiano Ronaldo. E uno scambio tra i due potrebbe essere la carta vincente. Tutto molto difficile, ma non impossibile.