Paul Pogba with the insane skills during a training session with France. Absolute baller pic.twitter.com/G9ejn6qo2r — Devils of United (@DevilsOfUnited) September 9, 2019

Paulnon ha ancora dato l'ok al rinnovo col Man United. Il francese ha ancora in testa il grande ritorno alla Juventus che non si è ancora concretizzato, ecco perché non c'è la firma. Intanto, in ritiro con la nazionale francese, l'ex bianconero si diverte a produrre prodezze per i fotografi, i tifosi e pure i compagni, raggruppati attorno a lui, che a mo' di giocoliere fa divertire tutti. Chissà se rientrerà anche a Torino, con le solite gesta e con la concretezza nel suo meraviglioso gioco di forza e talento. Pogba-Juve, c'è chi non ha detto l'ultima parola. Ed è stato proprio monsieur Paul.