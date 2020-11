3









Paul Pogba, in un'intervista a RTL, ha confessato di trovarsi in una situazione complicata: "La Nazionale per me è una boccata di ossigeno. Non avevo mai conosciuto un momento così difficile nella mia carriera - le parole del centrocampista ex Juve - per fortuna in Nazionale siamo una famiglia. Il gruppo è magico ed eccezionale. La Francia? Con il Portogallo la squadra ha mostrato molta maturità abbiamo provato le stesse sensazioni di quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Deschamps ci ha avvertito che la nostra vita sarebbe cambiata dopo quel trionfo. E ora l'obiettivo è vincere l'Europeo".