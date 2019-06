"Sapevo di avere molta pressione addosso, ma non immaginavo che tutto sarebbe stato così avverso nei miei confronti. Quando firmai il contratto, non ero abituato a vedere così tanti commenti negativi. E' stato un grande cambiamento per me, una sorpresa. Non pensavo che il prezzo facesse così tanto la differenza", così Paul Pogba ha parlato del problematico rapporto con i tifosi del Manchester United dopo il suo ritorno tra i Red Devils per 105 milioni di euro nell'estate del 2016, dalla Juventus. E ancora: "Forse la gente pensa che quei soldi li abbia intascati io, ma non è così. Non so perché mi abbiano criticato così, ma mi piacerebbe saperlo così posso rispondere nel modo giusto". Tutt'altro trattamento, insomma, rispetto all'amore che da sempre i tifosi bianconeri gli dimostrano, come hanno fatto ancora una volta in occasione della partita giocata all'Allianz Stadium nei gironi della scorsa edizione di Champions League.



VOGLIA DI JUVE - Pogba sa bene di essere sempre il benvenuto a Torino e la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions con lo United potrebbe essere la goccia finale verso l'addio a Manchester. La decisione appare ormai decisa, ma i Red Devils non fanno sconti: servono 150 milioni di euro per avere il cartellino di Pogba. E la Juventus deve far fronte all'agguerrita concorrenza del Real Madrid, che sembra essere tornata con forza sul francese, dopo aver in parte abbandonato la pista che porta a Christian Eriksen del Tottenham. Zinedine Zidane lo vuole a Madrid, ma il richiamo bianconero sembra essere ancor più forte. E, con la giusta contropartita tecnica, il prezzo può scendere: da Alex Sandro a Joao Cancelo, da Douglas Costa a Paulo Dybala, i nomi di gradimento per lo United proprio non mancano. E, oggi più che mai, Pogba può davvero tornare in bianconero.