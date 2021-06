Presnel Kimpembe, difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia per gli Europei. Tra le tante domande, ne ha ricevuta pure una sul futuro di Paul Pogba, un tema di mercato che interessa anche la Juventus. Queste le parole di Kimpembe: "Pogba al PSG? Non ne parlo con lui (ride ndr), è una gran persona, non importa in quale club giocherà. Questa è una cosa che dipende da lui e del suo agente".



La Juve sogna il ritorno del centrocampista del Manchester United, magari attraverso uno scambio.