Raiola parla alla BBC di Paul Pogba, per il quale aveva detto che il tempo al Manchester United è finito: "Ho solo espresso un'opinione, non volevo causare problemi. Non penso che abbia destabilizzato nessuno, perché hanno avuto un ottimo rendimento ed erano anche primi in campionato per un periodo. Pensate veramente che grandi giocatori come Pogba o Solskjaer, che ha vinto tutto nella sua vita, possano lasciarsi destabilizzare da quello che dice Mino Raiola? Per favore... Ma non ne parlo più. Rende la vita un po' più noiosa, ma è così che stanno le cose. Quando dico la mia opinione, tutti in Inghilterra impazziscono. E io sono il peggior agente o il migliore... E i club sono così stressati dal pubblico e dai giornalisti che ho imparato a non parlare più molto a riguardo".