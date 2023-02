Intervenuto ai microfoni di Pazzidifanta.com, l'ex preparatore atletico della Juve Eugenio Albarella ha parlato anche della serie di infortuni che hanno colpito Paul Pogba.'Ogni infortunio ha una storia a sé e ognuno è diverso dall’altro. In questo caso bisogna anche andare a vedere il vissuto del singolo atleta per poter capire le risposte e le tempistiche. Non voglio parlare del giocatore singolo, ma posso dire che negli ultimi anni si è registrato un aumento del 20% nel numero di infortuni, sopratutto quelli muscolari. I calendari sono super affollati. C’è poco tempo da dedicare alla prevenzione. Se guardiamo le squadre di alto livello, giocano ogni tre giorni. Incide moltissimo anche nella gestione degli infortuni. Una cosa è avere un infortunio lieve, da due o tre giorni, se giochi una volta alla settimana. Se giochi ogni tre giorni è più difficile. Come dicevo prima, il feedback dell’atleta è fondamentale. È sempre meglio non rischiare di accelerare i tempi'.