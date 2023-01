Quasi un lutto. Cosìha vissuto la mancata convocazione per la Coppa del Mondo in Qatar, ovviamente causata dall'infortunio subito a inizio stagione con la Juventus. Nessuna presenza in bianconero, ma alcun gettone neanche con la maglia della Francia. Che ha dovuto lasciare, ancora, vedendo sfumato il sogno di difendere il titolo di campione del mondo nell'ultima edizione vinta dall'Argentina.Rafaela Pimenta, agente di Pogba, ha parlato così di Paul a Calcio Totale, programma di Rai Sport: l'intervista completa uscirà lunedì 9 gennaio alle 23. Ecco le sue dichiarazioni in anteprima: "Quando Paul ha capito che non poteva disputare il mondiale ha passato momenti molto brutti. Lo ha vissuto quasi fosse un lutto.".