Pogba, parla il preparatore atletico: 'Può tornare al top, è tra i migliori che abbia mai visto'

Getty Images

è davvero pronto a tornare in campo, come testimoniano le sue parole cariche di entusiasmo ai canali ufficiali del, il suo nuovo club. Il centrocampista francese, che dopo aver scontato la lunga squalifica per il caso doping ha risolto il suo contratto con la Juventus , si è allenato da solo negli ultimi tempi, come raccontato dal suo preparatore atletico personalein un'intervista ai microfoni de Le Parisien assicurando che comunque il classe 1993 è in ottime condizioni, soprattutto dal punto di vista mentale: "Era un po’ 'arrugginito' quando è arrivato da me, ma pieno di entusiasmo, impaziente di dimostrare al mondo intero che è tornato, e con uno stato d’animo... il suo stato d’animo, dopo tutto quello che ha vissuto, davvero, non ho mai visto nulla del genere in tutta la mia vita".

Pogba, parla il preparatore atletico

E ancora: "Se può tornare ad essere un giocatore di alto livello? Al 100%. Ora è più intelligente, nel modo in cui vede il gioco, nel modo in cui lo influenza, tutto è migliorato... È senza dubbio uno dei migliori giocatori che io abbia mai visto in vita mia. Ma ha ancora bisogno di allenarsi con la squadra... A Miami ci allenavamo solo con alcuni professionisti, alcuni giocatori di alto livello, e brillava anche davanti a loro, ma non era con una vera squadra".