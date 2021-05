Intervistato in Spagna da El Chiringuito, il fratello di Paul Pogba, Mathias ha svelato quella che per lui sarebbe la scelta perfetta per il futuro del centrocampista del Manchester United e da sempre obiettivo della Juventus che lo rivorrebbe con sé: "​Io lo prenderei domani se è la domanda, spero che firmi per il Barcellona".