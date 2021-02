2









A El Chiringuito, Mathias Pogba, fratello di Paul, ha parlato della situazione contrattuale dell'ex Juventus: "Paul ha ancora un anno di contratto, non so se rimarrà fino alla scadenza - le sue parole -. Posso dire che se lo United è interessato a monetizzare la cessione, sarebbe il caso di venderlo subito. Altrimenti può andare via gratis. Il rinnovo? Non so. Non credo ne abbiamo parlato". Pogba resta il primo obiettivo di mercato dei bianconeri, che approfitterebbero volentieri dello stallo in casa United e delle difficoltà nel rapporto tra Paul e il club inglese.