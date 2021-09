L'arrivo di Cristiano Ronaldo lo ha sicuramente esaltato, ma non per questoè destinato a rimanere a, sponda. Del futuro del centrocampista francese ha parlato nella serata di ieri il fratello, intervenuto in una puntata del programma televisivo El Chiringuito. "Si trova bene in Inghilterra, soprattutto in questo inizio di stagione, ma non ha ancora deciso il suo futuro" ha detto l'ospite dello show, lasciando dunque una speranza ai tifosi che vorrebbero vedere il numero 6 nella propria squadra. Il 28enne, lo ricordiamo, è in scadenza con i Red Devils nel giugno 2022: il club inglese non vorrebbe farlo partire a zero, ma dovrà fare i conti con le avances di, notoriamente interessate al calciatore. Sempre alla finestra anche la, per cui quello di Paul Pogba sarebbe un ritorno più che gradito.