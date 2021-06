Paul Pogba, al termine di Portogallo-Francia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "“Sappiamo che l’Europeo è molto difficile, l’obiettivo è di arrivare alla fine. Siamo contenti per Benzema, di averlo in squadra, speriamo segni anche Mbappé, c’è anche Griezmann. Attacco forte che può fare la differenza, siamo tranquilli. Non ci siamo spaventati per il girone, siamo preparati, sapevamo sarebbe stata difficile, ma siamo arrivati primi. L’obiettivo era la qualificazione e ora prepariamo il prossimo turno, c’è fiducia. Ora penso solo agli Europei. Colore dei capelli bianconero? Mi aspettavo questa domanda ma quelli posso sempre cambiare colore”.