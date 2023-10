Ore di attesa per Paul Pogba, che ha effettuato le controanalisi dopo la positività al testosterone. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nelle controanalisi ci sono sostanzialmente due fasi. Una è il controllo antidoping classico con la misurazione del rapporto fra testosterone ed epitestosterone. Se si scavalca la soglia fissata, entra in scena il sistema IRMS, la spettrometria di massa, che dovrà confermare il primo verdetto. Nelle analisi tutto ciò accadde. Ora si aspetta il nuovo verdetto. Questa seconda operazione è più lunga e dovrebbe quindi portare al risultato solo nella giornata di domani.