Ora Rafaela Pimenta è in viaggio per Miami, l'obiettivo è raggiungere Paul Pogba per portare al francese il contratto bianconero, solo da firmare. Il giocatore, secondo Sky Sport, può arrivare nella prima settimana di luglio, poco dopo il ritiro della Juventus. Paul di fatto deve solo firmare il contratto che lo legherà alla Juve, poi il ritorno sarà cosa fatta.



Un ultimo viaggio, ultimissimi chilometri, e in terra USA si potrà piazzare la prima pietra di questa nuova stagione juventina.