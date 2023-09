Questa mattina, Paulsarà presente ain qualità dinella prima udienza del processo che vede suo fratello maggiore, Mathias, e alcuni amici d'infanzia imputati per tentata estorsione ai danni del centrocampista, oltre che per associazione a delinquere. Questo nuovo sviluppo rappresenta un ulteriore capitolo nelle vicende extracalcistiche che coinvolgono il numero 10 della Juventus. Tutto ciò si verifica in una settimana già complicata per il campione francese, tormentato dal caso doping che potrebbe mettere prematuramente fine alla sua carriera e ora costretto a rivivere mesi di minacce ed estorsioni. Lo rivela Tuttosport.