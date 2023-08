Oggi potrebbe finalmente essere il giorno tanto atteso: il palcoscenico pieno di pubblico offre un'opportunità ideale per dare il benvenuto a. Anche solo un breve spezzone di gioco, secondo Tuttosport, potrebbe rappresentare una boccata di ottimismo per il centrocampista francese, che ha attraversato mesi difficili.Se Pogba ritorna ad essere il "Polpo" che tutti conoscono, lapotrebbe chiudere il calciomercato con un colpo davvero importante. Dopo un periodo di sofferenze e poche apparizioni, l'eventuale rilancio di Pogba sarebbe un affare di grande portata. Nè pronta a entrare in gioco, e il termine delle trattative è stato anticipato al 7 settembre, rispetto alla data inizialmente prevista del 20 settembre. Già in questa finestra di mercato, offerte allettanti in termini di petrodollari erano giunte alla sua agente,. C'è chi sospetta che il viaggio di Pogba in Arabia Saudita all'inizio di luglio abbia avuto finalità diverse da quelle religiose. Tuttavia, il giocatore è rimasto con la Juventus, è stato coinvolto nella tournée estiva, e ha continuato a rappresentare un importante punto di riferimento per sponsor e marchi.Ora, conche sta gradualmente recuperando la forma migliore,potrebbe tentare un nuovo assalto se vedrà un "Polpo" rinvigorito e brillante in campo per le prossime due partite della Juventus prima della pausa internazionale. Questa offerta potrebbe essere difficile da rifiutare, rappresentando un'opportunità sia per il giocatore che per la Juventus, in linea con altre trattative concluse con successo, come nel caso die altri giocatori.