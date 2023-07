La Juventus deciderà nelle prossime ore se portare Paul Pogba in tournée, con la partenza programmata per domani. Secondo Tuttosport, le chance che salga sull'aereo insieme ai compagni non sono basse, anche se sarà molto difficile vederlo per le prime due amichevoli contro Barcellona e Milan. Qualche chance in più per la terza partita con il Real Madrid.