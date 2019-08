Pogba è stato preso di mira dopo il rigore sbagliato nella gara pareggiata contro il Wolverhampton, giocata ieri sera, che sarebbe stato decisivo per la vittoria. Insulti e accuse con un solo grande coro, diretto alla dirigenza del club inglese:Ma non solo. Sui social, infatti, il pubblico si è scatenato appellandolo "Egoista", "Mela marcia" e così via. Con anche un messaggio riferito al passato, quello che l'ha visto alla Juventus:. Immediato il comunicato dello United: "Il Manchester United ha tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di razzismo o discriminazione e un impegno di lunga data nella campagna contro di essa attraverso la nostra iniziativa #AllRedAllEqual.