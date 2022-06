Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .

Discover me as you’ve never seen me before. #ThePogmentary, available June 17 on @PrimeVideoFR . #BornReady pic.twitter.com/S0mLWoYphr — Paul Pogba (@paulpogba) June 10, 2022

Attraverso i propri canali social, Paulha pubblicato un nuovo trailer di Pogmentary, il documentario sulla sua vita e carriera. In questa nuova uscita, in particolare, si parla del futuro del centrocampista francese, la trattativa con il Manchester United, le parole del compianto Mino Raiola e tante immagini, con le parole di Pogba sotto, del suo passato con la maglia della Juventus; ma non solo, nel finale diversi frame che citano il Paris Saint-Germain che, in Francia, proprio in queste ore, è segnalato come nuovamente vicino al Polpo.