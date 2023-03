Le immagini di questa mattina dopo gli esami al JMedical avevano già mostrato tutta l'insofferenza di Paul Pogba dopo l'ennesimo infortunio. Un sentimento che lo stesso giocatore ha confermato con un post pubblicato sui social."Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare", la scritta sulla foto in bianco e nero con Paul che guarda in basso.