Nell'estate del trasferimento didallaal, i social erano costellati di indizi proveniente dal calciatore stesso e dai suoi sponsor. Oggi, con la strada da percorrere al contrario, la situazione non sembra essere cambiata di molto e i tifosi sono a caccia di ogni indizio utile, per confermare il ritorno di Pogba in bianconero.Nelle stories Instagram condivise da chi cura le relazioni pubbliche di Pogba, compare un video dietro le quinte di una ripresa, mentre il centrocampista francese gioca a basket. Sui social, diversi tifosi bianconeri sono convinti del fatto che, in preparazione, ci sia un video legato alle sfide con Allegri e, quindi, un prodotto da preparare per l'annuncio ufficiale del ritorno di Pogba alla Juventus.