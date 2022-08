Non si placano gli attacchi dial ben più noto fratello, centrocampista dellacoinvolto in questi giorni in un vero e proprio caso mediatico. "Non c'è nessuno più codardo, traditore e ipocrita di te sulla faccia della terra", uno dei messaggi rivolti via Twitter al giocatore dal fratello, che ha poi rincarato la dose con un'accusa ben più grave del tipo: "Non è una questione di soldi, ho rischiato di morire per colpa tua e ora fai l'innocente". Come spiega La Gazzetta dello Sport, al momento a Parigi è in corso un'indagine.