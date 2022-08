Come racconta Calciomercato.com, sule sensazioni sono positive, anzi per il francese si avvicina la fase più delicata per rimettere piede in campo. Pogba è atteso la settimana prossima dai primi lavori individuali e se tutto procederà al meglio potrebbe esserci l'atteso ritorno a disposizione di Max Allegri dopo l'esordio in Champions, per la successiva sfida in campionato contro la Salernitana (10-11 settembre).