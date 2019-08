Your browser does not support iframes.

Il mercato è nel vivo e la Juventus ne è tra le assolute protagoniste. "Mandzukic da United, Spurs da Dybala" titola Il Corriere dello Sport, che sottolinea come sull'asse tra i bianconeri e le big inglesi qualcosa possa sbloccarsi nelle prossime ore. A tal proposito, Tuttosport annuncia: "Pogba non s'arrende" e vuole l'addio allo United, con la Juventus sembra alla finestra per il suo ritorno a Torino. Dalla Spagna, invece, Marca spinge sul jolly Christian Eriksen, che può approdare a Manchester dal Tottenham e sbloccare la cessione di Pogba, con il Real Madrid in vantaggio sulla Juventus. As, invece, sottolinea come sia l'ora di Eden Hazard di dimostrare di valere l'acquisto del Real dal Chelsea. El Mundo Deportivo, infine, sottolinea che Philippe Coutinho è nel mirino di tutte le grandi di Premier League.



Le prime pagine dei quotidiani sono nella nostra gallery dedicata.