Non c'è solo il caso Romelu Lukaku in quel di Manchester, sponda United, ma anche quello che riguarda Paul Pogba. Sì, perché dopo le parole di rottura di Mino Raiola, suo agente, pronunciate nelle scorse settimane lo strappo è stato parzialmente ricucito. Solskjaer l'ha blindato, ma il Polpo non sembra essere della stessa idea. Vuole lasciare lo United, vuole cambiare aria e aspetta una tra Juve e Real Madrid. Preferenza bianconera, per vecchi amori e rapporti, ma per ora nessuno si muove. Nonostante l'imminente chiusura del mercato inglese, infatti, sia Real che Juve aspettano e studiano uno degli ultimi assalti, tra bilancio e contropartite, perché dallo stare in bilico al cadere è un attimo. Di forte, ad oggi, c'è solo la volontà di Pogba, con la Juventus che dovrebbe cedere Dybala e poi aprire una operazione allargata per Paul, inserendo Mandzukic e Matuidi nell'affare. Come riporta Tuttosport, Mino Raiola è al lavoro per accontentarlo, Zinedine Zidane in pressing. E i tifosi della Juve, di fronte a tutte queste possibili cessioni, hanno un solo sogno: rivedere Pogba a Torino, in bianconero.