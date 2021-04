Paul Pogba, al sito Uefa, ha parlato della sfida del suo United contro la Roma.



GRANDE SFIDA - "È una grande sfida, prima o poi ci saremmo dovuti affrontare. A un certo punto avremmo affrontato una grande squadra e un ostacolo del genere. Abbiamo iniziato la competizione con una mentalità vincente, con l'obiettivo dichiarato di vincere la coppa. Naturalmente anche la Roma vuole vincere, non è qui solo per divertirsi. Dobbiamo dimostrare di avere maggiore voglia di vincere. Andando avanti è normale trovarsi davanti delle grandi squadre".



EUROPA LEAGUE - "L'Europa League è l'ultimo trofeo che abbiamo vinto qui al Manchester United, quindi ovviamente me lo ricordo. È stato un grande giorno e ho anche segnato in finale. Quella è stata una grande annata per noi, nonostante il rendimento in campionato. Abbiamo comunque vinto l'Europa League, che era un obiettivo, ed è stato un toccasana per la nostra stagione".