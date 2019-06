Il legame tra Paul Pogba e la Juventus è ancora forte, come dimostra la sua presenza alla festa d’addio al calcio di Andrea Barzagli. Il centrocampista francese andrebbe volentieri a Madrid, dove Zidane l’ha inserito in cima alla lista degli obiettivi per il suo Real, ma al contempo non direbbe “no” all’idea di un ritorno a Torino. Come scrive Tuttosport, la Juve nutre ancora la speranza di poter inserire nella trattativa alcune contropartite gradite al Manchester United: i Red Devils apprezzano in particolare Paulo Dybala e Alex Sandro. E chissà che il saluto a "Barza" non sia stato il primo indizio per il "Pogback".